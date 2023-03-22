مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في تونس.. باق ساعات على أول رمضان

كشفت الحكومة التونسية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في تونس، إذ أن أول يوم في شهر رمضان الكريم في تونس غدا، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في تونس

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في تونس ليبدأ صلاة الفجر 4:16 صباحا والشروق 6:15 صباحاً وصلاة الظهر 12:33 وصلاة العصر3:58 وصلاة المغرب 6:39 وصلاة العشاء 7:55.

وبحسب مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس سيكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و48 دقيقة، وستختلف تلك الساعات يوميا.

ويذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في تونس، ستكون الخميس 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء رمضان في تونس

وشهر رمضان في تونس يتميز بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بيه عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023، وتستعد الأسر التونسية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن تونس.

وفي سياق متصل، يشمل الاستعداد للشهر الفضيل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها تونس، في ظل انتظار لأهل تونس لأول يوم رمضان 2023 في ظل أجواء روحانية خاصة في تونس.