نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، في بيان مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في المغرب، حيث أن أول يوم في شهر رمضان الكريم في المغرب سيبدأ غداً، بناء علي استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في المغرب

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في المغرب ليبدأ صلاة الفجر 4:54 صباحاً والشروق 6:31 صباحاً وصلاة الظهر 12:42 وصلاة العصر4:06 وصلاة المغرب 6:46 وصلاة العشاء 8:05.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب سيكون عدد ساعات الصيام 15 ساعة و25 دقيقة وستختلف تلك الساعات يومياً، وتختلف عدد ساعات الصيام والصلاة من بلد لآخرى.

ويذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في المغرب، ستكون غداً 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء شهر رمضان في المغرب

ويتميز شهر رمضان في المغرب بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 وتستعد الأسر المغربية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن سوريا، وعزمات الأقارب والأسر.