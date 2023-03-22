تعرف على موعد وأئمة صلاة التراويح أول أيام شهر رمضان في الحرم المكي

حددت المملكة العربية السعودية، موعد أول صلاة للتراويح اليوم الأربعاء، في السعودية، لأدائها في تمام الساعة 8:11 مساءً، بينما ستنتهي في تمام الساعة 9:30 مساءً.

السعودية تركت الحرية للمساجد في زيادة أو تقليل المدة

وتركت السلطات السعودية الحرية للمساجد في زيادة أو تقليل المدة، ولكنها طالبت بترك مساحة كافية من الوقت لإقامة صلاة التهجد في الحرم المكي الشريف وباقي المساجد في المملكة العربية السعودية.

أئمة صلاة التراويح في الحرم المكي الشريف

وحول أئمة صلاة التراويح في الحرم المكي، يبدأ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، التسليمات الأولى في صلاة التراويح في اليوم الأول، ويتولى أداء التسليمات الأخيرة مع الوتر، فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.