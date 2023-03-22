كشفت المملكة العربية السعودية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في السعودية، إذ يعد اليوم آخر يوم في شهر شعبان وغدا أول يوم في شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في السعودية

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في السعودية ليبدأ صلاة الفجر 5:07 صباحا والشروق 6:23 صباحا، وصلاة الظهر 12:28 وصلاة العصر3:53 وصلاة المغرب 6:32 وصلاة العشاء 8:02.

وبحسب المملكة العربية السعودية، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن سيكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و41 دقيقة، وستختلف تلك الساعات يوميا، وتختلف عدد ساعات الصيام والصلاة من بلد لأخرى.

أجواء شهر رمضان في السعودية

وأوضح مرصد تمير في العاصمة السعودية الرياض، موعد أول أيام رمضان في السعودية 1444هـ بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان الكريم في السعودية مساء أمس الأول، وبهذا سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم غدا الموافق 23 مارس الجاري.

ويتميز شهر رمضان في السعودية بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والذي سيصوم فيه شعب السعودي نحو 14 ساعة و 41 دقيقة، وتستعد الأسر السعودية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة.