قصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023.. يعرض على 3 قنوات

تنافس الفنانة ريهام حجاج خلال السباق الرمضاني خلال مسلسل«جميلة»، المقرر عرضه على قنوات CBC، ON TV، الحياة، كما يعرض على منصة WATCH IT، ونستعرض قصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023.

قصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

وتدور قصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، في إطار من الإثارة والتشويق، حول «جميلة» التي تعمل مستشارة قانونية، تواجه العديد من الأزمات والمشاكل التي تسعي لحلها، ومن ناحية أخرى ينشأ صراع بينها وبين طليقة زوجها لرغبة الأخيرة في العودة له مرى أخرى.

أبطال مسلسل «جميلة»

مسلسل «جميلة» هو التعاون الثاني بين الفنانة ريهام حجاج وعبير صبري بعد مسلسل «يوتيرن» الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.