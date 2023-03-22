وزير الخارجية يهنئ نظيره الجزائري بمنصبه الجديد

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، مواصلة الجهود للدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويثمّن مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري، هنأه فيه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، ومتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزيران استعرضا مختلف أوجه علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب.

كما تبادلا، بحسب البيان، الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالمنطقة العربية وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.