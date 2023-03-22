الهند تسجل ارتفاعا جديدا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحالات النشطة إلى 7026، وفقًا لـ «هندستان تايمز».

ووفقًا لوزارة الصحة، سجلت الهند 1134 إصابة جديدة، مع ارتفاع الحالات النشطة إلى 7026، مع تسجيل 5 وفيات جديدة، إذ جرى الإبلاغ عن الوفيات من ولايات تشهاتيسجاره، ودلهي وجوجارات، ومهاراشترا، وولاية كيرالا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، الأسبوع الماضي، أن هناك 6 ولايات أبلغت عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن انتشارًا محليًا محتملًا لفيروس كورونا قد يتسبب في زيادة الحالات.

وقال وزير الصحة النقابي راجيش بوشان، إن هناك عددًا قليل من الولايات التي تبلغ عن أعداد كبيرة في حالات الإصابة بكرونا فيروس، والتي تشير إلى انتشار محلي محتمل للعدوى، وهناك حاجة لاتباع نهج قائم على تقييم المخاطر للوقاية من العدوى واحتوائها.

وأضاف وزير الصحة الهندي: من الضروري أن تحافظ الدولة على رقابة صارمة وأن تتخذ إجراءات وقائية إذا لزم الأمر في أي مجالات مثيرة للقلق للسيطرة على انتشار العدوى المستجد.