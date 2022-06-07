«إنديان إكسبرس»: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند

قالت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية إنَّ الحكومة أبلغت عن أكثر من 3700 حالة إصابة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة، وذلك وفقًا لتقارير مختلفة، متابعة أنه من الضروري ارتداء الكمامات، وتوخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية للبقاء في أمان، ونشرت الصحيفة ما يشبه دليل إرشادات للمواطنين لتوخي الحذر ومنع انتشار الفيروس، قائلة إنَّه حتى بعد التطعيم، يجب على المرء الاستمرار في اتباع بروتوكول كورونا وارتداء الأقنعة، إذ أنَّ اللقاح يمنع الأعراض الخطيرة للمرض رغم أنَّه قد لا يمنع من الإصابة بالعدوى.

زيادة عدد اختبارات كورونا اليومية

من جهتها، قالت قناة «إن دي تي في» الهندية إنَّه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة بنجالور عاصمة ولاية كارناتاكا، جعلت الوكالة المدنية في المدينة الكمامات إلزامية في الأماكن العامة وقررت زيادة اختبارات الفيروس من 16 ألف الموجودة في اليوم إلى 20 ألف في اليوم.

ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

وقال المفوض الخاص بالصحة في الولاية، الدكتور هاريش كومار للصحفيين: «سوف نعزز أنشطة الإعلام والتعليم والاتصال».

وقال إنَّ رئيس المفوضين قد أصدَر تعليماته بشأن تثقيف الناس حول ارتداء الكمامات، تقوم الطواقم الطبية بتأمين توافر الكمامات في الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق.

وأضاف كومار: «اعتبارًا من اليوم، سنطلب من الناس ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة»، موضحًا أنه نظرًا لأن العديد من حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا تأتي في عيادات خاصة، فقد طلب رئيس المفوضين من مسؤولي الصحة إجراء مسح في كل منطقة وتقديم تقرير، إذ أبلغت الولاية عن أكثر من 300 حالة يوم أمس ووفاة واحدة بسبب فيروس كورونا.