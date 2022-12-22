بعد تفشي كورونا في الصين مجددا.. الهند تتأهب لمتغيرات جديدة

وسط تزايد موجة العدوى التي تجتاح الصين، تشعر الهند بالذعر والخوف من الوباء التاجي، ونصح وزير الصحة الهندي الجمهور باتخاذ الاحتياطات ضد «كوفيد-19»، بما في ذلك التطعيم وارتداء الأقنعة، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

اختبار عشوائي على 2% من المسافرين

وقال وزير الصحة مانسوخ ماندافيا، اليوم، للبرلمان إن الهند ستبدأ اختبارًا عشوائيًا لـ 2% من المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى مطارات البلاد، بعد أن طلب من السلطات الإقليمية إرسال عينات إيجابية إلى المختبرات التي تراقب سلالات كوفيد الجديدة.

وأضاف «ماندافيا» أنه شجع الهنود على تلقي اللقاحات أو الحقن المعززة، وطُلب من الدول توعية الناس بالحاجة إلى ارتداء الأقنعة، واستخدام معقمات اليدين، والحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي والتباعد الاجتماعي.

وفي حديثه الأربعاء، في اجتماع لمراجعة وضع كوفيد-19 في البلاد وسط ارتفاع الحالات في العديد من الدول الآسيوية، قال «ماندافيا»، إن كوفيد لم ينته بعد، ولقد وجهت جميع المعنيين ليكونوا في حالة تأهب، وتعزيز المراقبة.

الهند تخفف قيود كورونا

وخففت الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، قيودها على كوفيد في وقت سابق من هذا العام بعد انخفاض الإصابات، وتوقف الناس في الغالب عن ارتداء الأقنعة في الخارج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تأتي تحذيرات الوزير الهندي، في الوقت الذي تستعد فيه الصين لانتشار العدوى من أكبر مدنها إلى مناطقها الريفية الشاسعة بعد خروجها السريع وغير المعد بشكل كافٍ من استراتيجية صفر كوفيد.

ارتفاع حالات الإصابة في الصين

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، عن قلقه بشأن ارتفاع الحالات في الصين، مؤكدا أنه قلق بشأن التقارير المتزايدة عن الأمراض الشديدة.

وقال «تيدروس» في مؤتمر صحفي، إنه من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر للوضع على الأرض، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول شدة المرض ودخول المستشفيات ومتطلبات دعم وحدة العناية المركزة.

وتؤدي الزيادة إلى ما يقرب من مليون حالة وفاة في الصين، وفقًا لدراسة صدرت الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المرجح أيضًا أن تثقل كاهل العديد من الأنظمة الصحية المحلية في البلاد.

وفي غضون ذلك، حذر خبراء صينيون من أن الأسوأ قد يأتي بعد، وقال «وو زونيو»، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، إن الصين تتعرض للموجات الأولى من موجات العدوى الثلاث المتوقعة هذا الشتاء.

وفي العام الماضي، دمرت الهند الموجة الثانية من كوفيد 19، التي قتلت عشرات الآلاف وطغت على النظام الصحي في البلاد.