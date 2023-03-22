قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023.. 15 حلقة كوميدية

يخوض الفنان أحمد أمين السباق الرمضاني، بأول بطولة تلفزيونية من خلال مسلسل «الصفارة»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة وتدور قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، في إطار كوميدي.

قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023

وبعد طرح البوستر الدعائي للمسلسل، يتساءل الجمهور عن قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، إذ تدور الأحداث حول مرشد سياحي يدعى «فؤاد» يستولي بطريق الصدفة على صفارة أثرية تعيده للماضي 3 دقائق، يقوم خلالها بتغيير بعض الأحداث.

مسلسل «الصفارة»

يعرض مسلسل «الصفارة» عبر شبكة قنوات «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، ويضم بجانب أحمد أمين، مجموعة من الفنانين أبرزهم: طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، أنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدي جوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.