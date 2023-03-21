طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الصفارة بصوت أحمد أمين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الصفارة الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد أمين السباق الرمضاني لعام 2023، الأغنية الدعائية الخاصة بالمسلسل، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وجاءت أغنية مسلسل الصفارة بصوت الفنان أحمد أمين، والتي حملت اسم «القرشين»، وظهر فيها وهو يجسد شخصية مطرب يقدم الأغنية على مسرح وورائه فرقة كاملة ويغنى أمام عدد كبير من الجمهور .

تفاصيل مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة ينتمي إلى نوعية الدراما الـ15 حلقة، ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد أمين وطه دسوقي وأية سماحة وحاتم صلاح وأنعام سالوسة ومحمود البزاوى وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتدور فكرة مسلسل الصفارة حول شخصية فؤاد التي يجسدها الفنان أحمد أمين، وهو مرشد سياحي، وفي إحدى مرات عمله يجد صفارة تنقله بالزمن إلى زمن آخر، ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من الكوميديا.