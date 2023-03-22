ينتظر الجمهور القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023 للإعلان عن موعد عرض المسلسل على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية، الذي يبدأ غدا، يشارك في بطولة المسللس الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وقت سابق من الوقت الجاري عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، وهو المسلسل الذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى لـ«أمين» في الدراما التلفزيونية خلال موسم الدراما الرمضانية، وترتفع توقعات الجمهور بنجاح المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مرشد سياحي يجد «صفارة» يستخدمها في العودة إلى الماضي، لتتوالى الأحداث.

القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023

تقتصر قائمة القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين رمضان 2023، على شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، ومن المتوقع أن تكشف «DMC» عن مواعيد عرض المسلسل على قنواتها مساء اليوم، قبل بداية موسم الدراما الرمضانية غدا.