إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بمسقط رأسهم تخليدا في البحيرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة فى جلسته المنعقدة قبل قليل، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إطلاق أسماء 3 شهداء من أبناء المحافظة على رموز ومعالم بمسقط رءوسهم، وذلك للوفاء والعرفان بالجميل وتخليداً لبطولاتهم وذكراهم.

اجتماع المجلس التنفيذي في البحيرة

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة كامل غطاس السكرتير العام المساعد والعميد أمجد البنا المستشار العسكري.

وجرت الموافقة على اسم الشهيد مصطفى سلمان أحمد سليمان، نقيب احتياط بالقوات المسلحة، على مدرسة شبرا الإعدادية بنات بدمنهور.

كما أطلق اسم الشهيد عبد الحميد على مبارك أبو طالب رقيب أول بالقوات المسلحة على مدرسة عزبة صبحي الابتدائية بالنبيرة مركز إيتاي البارود.

إطلاق أسماء شهداء على معالم في البحيرة

وجرى إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال «جندي بالقوات المسلحة»، على مدرسة التفتيش الثالث الابتدائية بإدارة النوبارية التعليمية مركز أبو المطامير.

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن شهداء الواجب الوطني يعد نموذجا يُحتذى به في أداء واجبه الوظيفي والمشهود له بالكفاءة والإخلاص والتفاني في عمله.