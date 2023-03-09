والدة شهيد لقناة الحياة: فخورة بابني.. ومستعدة أقدم روحي فداء لمصر

قالت بهية طه، والدة الشهيد الرائد مصطفى حجاجي، إن استشهاد ابنها فخر لها، كما أنها فخورة باهتمام القوات المسلحة بها، متابعة: «أنا بتكلم بشكل حقيقي».

ولادي راحوا علشان الوطن

وأضافت «طه»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إنها مستعدة أن تقدم روحها فداء لمصر، متابعة: «ولادي راحوا علشان خاطر يدافعوا عن الوطن، وأنا مش هبقى زيهم؟».

وأشارت إلى أنها شعرت بالسعادة خلال تواجدها خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، وتكريم اسم ابنها الشهيد، ومشاهدة الحضور ذكريات ابنها والكفاح الذي قدمه.

ولفتتة أن أحد زملاء ابنها حرص قبل استشهاده بمصاحبة والد أحد الشهداء خلال تأدية الحج، وبعد عودته لمصر استشهد، متابعة: «ربنا نوله الشهادة علشان اللي عمله في أمهات الشهداء.. ربنا كرمه».

يوم الشهيد

ويأتي الاحتفال تزامنًا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.