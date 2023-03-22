«الداخلية» تنظم احتفالية ببدء التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة «فيديو»

عرضت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» فيديو «تنظيم احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة».

التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح

وجاء في الفيديو: «استكمالا لما تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر، من تحدث شامل على الصعيدين الإنشائي والتأهيلي، أعلنت وزارة الداخلية عن التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة».

وأضاف الفيديو: «في احتفالية أقامتها الوزارة بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية وعدد من الفنانين والإعلاميين للاطلاع على التجربة الرائدة التي تعلي قيم ومفاهيم حقوق الإنسان».

إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل

واختتم الفيديو: «التطوير الذي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر، جاء بعد النجاح الكبير لتجربة إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل».