الداخلية: سرقة أبواب حديدية خاصة بمقابر القليوبية.. وضبط مرتكبي الواقعة

ألقت قوات الأمن القبض على مرتكبي واقعة سرقة أبواب إحدى المقابر، وذلك بعد تداول صور فوتوغرافية تشير إلى الواقعة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً صور فوتوغرافية تشير إلى سرقة أبواب إحدى المقابر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقني، أمكن التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات، وباستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر باكتشافه سرقة بوابتين حديديتين لمقبرتين ولم يتهم أحدا في ارتكاب الواقعة، وأضاف بعدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين في اتخاذ ثمة إجراءات قانونية، وباستدعاء أحد مالكي المقبرتين وسؤاله أيد ذلك.

بتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، ولأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها.