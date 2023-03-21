مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن: «بنتاجون» ستسلم دبابات إبرامز إلى كييف في أقرب وقت

قال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أعلنت تسليم دبابات أبرامز إلى كييف في أقرب وقت ممكن، لأن هذه الدبابات قد تغير موازين الأزمة لصالح أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف «جبر» في رسالة على الهواء بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة، لإحداث الفارق على أرض المعركة بين أوكرانيا وروسيا.

الدبابات وروسيا

وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت ترفض في البداية منح أوكرانيا دبابات أبرامز المتطورة، خشية وقوع الدبابات في أيدي القوات الروسية، ومعرفة ما تحتويه الدبابات من تقنيات متقدمة.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا على تقديم واشنطن دبابات أبرامز، وأن تقدم برلين دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لتغيير موازين الأزمة على الأراضي الأوكرانية.

تغيير مسارات الحرب في كييف

وذكر أن هناك عزمًا أمريكيًا أوكرانيًا، لتغيير مسارات الحرب في كييف، والإسراع من مهمة إرسال الدبابات لحيازة واسترداد نسبة كبيرة من الأراضي الأوكرانية، حتى يتم التفاوض بعد ذلك بين الطرفين وتسوية النزاع بينهما.

وتابع أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى موسكو، ولقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تستفز الولايات المتحدة بشكل كبير.