محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية على مدار شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلي رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية

أكد محافظ الإسكندرية أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن استقبال شهر رمضان المعظم تم التوجيه بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والتأكيد علي الإلتزام بجميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأشار إلى المراقبة المستمرة علي الأسعار والأسواق، وضخ كميات كبيرة للسلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، والتأكد من تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.