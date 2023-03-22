«الداخلية»: ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وقائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

تحريات حول الواقعة

وأوضحت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وجمع المعلومات، لافتة إلى أنه بالتعامل الفني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن تحديد وضبط ممارس أعمال الدجل والشعوذة «القائم على إدارة الصفحة المشار إليها- له معلومات جنائية».

وعُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات، التى تؤكد نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.