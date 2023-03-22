تعديل مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» من أول أيام رمضان 2023

تشهد مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية»، بدءا من غد الخميس الأول من شهر رمضان 2023، حدوث 6 تعديلات وإيقاف نوعين آخرين بالقطارات المكيفة ذهاب وعودة، وذلك بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023، والتي أقرتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويبدأ تطبيقها من صباح الغد.

تعديل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023

- قيام قطار 921 VIP القاهرة/ الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00، يصل الإسكندرية الساعة 21:40

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية/ القاهرة الساعة 7:00 بدلا من 5:50، يصل القاهرة 9:35 صباحا.

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية/ القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05 صباحا.

- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية/ القاهرة االساعة 15:00 بدلا من 18:00، يصل القاهرة الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35، يصل القاهرة 8:30 صباحا.

- قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية/ القاهرة الساعة 5:10 بدلا من 5:20، ويصل القاهرة الساعة 9:15 صباحا.

إيقاف قطارين خط القاهرة الإسكندرية في رمضان 2023

كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927/ 904 مكيف القاهرة/ الإسكندرية، والعكس، نهائيا، نظرا لوجود خدمة بديلة في الموعد ذاته، وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.