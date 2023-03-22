موعد صلاة التراويح وأسماء أئمة اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية

يوافق اليوم الأربعاء، موعد صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في المملكة العربية السعودية، ويرغب المواطنون والمقيمون في معرفة توقيت آذان العشاء في السعودية، والذي بناء عليه يتحدد موعد صلاة التراويح أول أيام رمضان.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية، ومدة صلاة التراويح في السعودية.

موعد صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية

حددت المملكة العربية السعودية، موعد صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية، لأدائها في تمام الساعة 8:11 مساء، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تؤذن صلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 دقيقة، وبالنسبة للمدة المخصصة لها، فإن صلاة التراويح اليوم الأول في رمضان 1444 بالمملكة، ستنتهي في تمام الساعة 9:30 مساء، ويُترك للمساجد الحرية في زيادة أو تقليل هذه المدة.

ولكن مع التنبيه أنه لا يجرى زيادة مدة صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية عن هذا الحد بكثير، لترك مدة كافية من أجل إقامة صلاة التهجد داخل الحرم المكي الشريف، وباقي مساجد المملكة العربية السعودية.

أئمة صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية

وفيما يخص شيوخ وأئمة صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444 في السعودية، فقد نشرت الصفحة الرئيسية لصلوات الحرم المكي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام لعام 1444.

ويبدأ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، التسليمات الأولى في صلاة التراويح اليوم الأول من رمضان 1444، ويتولى أداء التسليمات الأخيرة مع الوتر، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.