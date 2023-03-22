إمساكية شهر رمضان 2023 في السعودية.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، من الأشياء التي يتابعها الكثير من المسلمين، ليس فقط داخل المملكة، بل ومن خارجها أيضا، خاصة المقبلين على زيارة بيت الله ضمن أفواج عمرة رمضان 2023.

نقدم في السطور التالية، إمساكية شهر رمضان 2023 في السعودية.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية التي ينشرها موقع «الوطن» لقرائه في الوطن العربي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

إمساكية شهر رمضان 2023 في السعودية.. مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام

يصوم المسلمون في المملكة العربية السعودية في أول أيام شهر رمضان نحو 14 ساعة و11 دقيقة، حيث يرفع المؤذن أذان الفجر في غرة الشهر الكريم في تمام الساعة 4:43 صباحًا، بينما يأتي أذان المغرب في تمام الساعة 6:13 مساءً.

بينما يكون في آخر أيام الشهر المبارك، الفجر في تمام الساعة 4:09 صباحًا، وأذان المغرب في 6:27 مساءً.

وجاءت إمساكية شهر رمضان في السعودية كالآتي:

عدد ساعات الصيام في السعودية

وبحسب الإمساكية يكون متوسط عدد ساعات الصيام في السعودية نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

وتحل غرة شهر شوال المبارك معلنة أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية، يوم السبت 1 مايو المقبل.