رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع الضرورية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على التزام المحافظة بتنفيذ كافة توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استمرار الجهود لتوفير السلع وضبط الأسعار

وأوضحت أن تلك التوجيهات تتمثل في استمرار الجهود لتوفير السلع وضبط الأسعار، من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع، التوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، مع استمرار.

تكثيف الرقابة على الأسواق

وتضمنت تكثيف الرقابة على الأسواق بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع لإتاحة السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وبما يضمن توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.

- المتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ.

حملات رقابية مكبرة على أسواق البحيرة

- تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من جهات إنفاذ القانون، بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق، والتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطي والمروري.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال الالتزام بالاجراءات التالية:

- التنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لإقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين واختيار الأماكن المناسبة والتي تتوافر بها كافة الشروط الصحية لإقامتها .

- إحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج.

- قيام هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع التموين والصحة والوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور على المطاعم ومحلات المأكولات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

- التأكيد على التزام المحال العامة بمواعيد العمل الرسمية والمقررة طوال الشهر الكريم.

تنفيد توجيهات صلاة التراويح

- قيام مديرية الأوقاف بمتابعة المساجد وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لساحات الصلاة وصلاة التراويح.

- التشديد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الغسيل الكلوي.

- توافر لأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة وتوزيعها بشكل عادل والتأكيد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة بنطاق المحافظة.