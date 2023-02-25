شاشات وإضاءات على الطريقة العالمية في حفل مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

احتفلت مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم، باليوبيل الفضي لتأسيسها، بقاعة الاحتفالات بالمدينة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ونخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

إضاءات على الطراز العالمي

صمم مهندس الإضاءة طارق صبري، شاشات وإضاءات خصيصا لهذا الحفل على الطراز العالمي من أجل الحدث الضخم.

وعبر طارق عن سعادته بتصميم إضاءة الحفل، مؤكدا أن هذه المرة الثانية التي يصمم إضاءة حفل مدينة مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن صممها عام 2018، لكن هذه المرة حرص على التطوير بشكل أكبر.

وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما، الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة، التي أنتجتها المدينة على مدار تاريخها الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.

كما جرى تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين، الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة هذا الكيان الضخم، وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة على مدار الـ25 عاما، لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأحد عناصر القوى الناعمة لجمهورية مصر العربية.