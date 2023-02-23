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مدينة الإنتاج الإعلامي تواصل استعداداتها لحفل اليوبيل الفضي السبت المقبل

كتب:

هبة أمين
03:40 م | الخميس 23 فبراير 2023
مدينة الإنتاج الإعلامي

مدينة الإنتاج الإعلامي

تجري الجهات المعنية التجهيزات النهائية لحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي والمقرر إقامته يوم السبت 25 فبراير الجاري بقاعة الاحتفالات في المدينة، حيث تقوم كافة قطاعات المدينة بوضع اللمسات النهائية لإخراج الحفل بأبهي صورة تتناسب مع اسم ومكانة مدينة الإنتاج الإعلامي، الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة الذي ولد عملاقاً وظل هكذا على مدار 25 عاما.

تكريم النجوم

وسوف يشهد الحفل تكريم عدداً من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما، الذين تركوا بصمة لا تنسي في تاريخ الدراما العربية، ومن المنتظر أن يقوم بتغطية الحفل عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية والعربية الشهيرة وقامت المدينة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة داخل المكان المخصص للأطقم الفنية للقنوات وذلك لإجراء اللقاءات الصحفية والتليفزيونية التي تساعدهم في التغطية التليفزيونية المتميزة.

طابع تذكاري

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد أصدرت طابعا بريديا تذكارياً بهذه المناسبة التي توافق ذكرى تأسيس المدينة في نوفمبر 1997 بسواعد مصرية خالصة، وخبرات عالمية علي أعلي مستوى.

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بقلم هبة أمين