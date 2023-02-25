مدينة الإنتاج الإعلامي تكرم اسم ممدوح الليثي ويتسلم الجائزة نجله وحفيده

أقامت مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية ضخمة، في إطار احتفالها باليوبيل الفضي، إذ مر 25 عاما على تأسيسها، حيث كرمت نخبة من رموز الإعلام والفن المصري.

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثي

وجرى تكريم اسم الراحل ممدوح الليثي مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس جهاز السينما ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقطاع الإنتاج، لدوره البارز والرائد في تأسيس هذه المدينة الرائدة في الإعلام المصري والعربي.

وتسلم الجائزة نجله الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وحفيده الفنان محمد الليثي.

وقال عمرو الليثي، على هامش التكريم: «سعدت اليوم باستلامي أنا ونجلي الفنان محمد الليثي درع تكريم المرحوم والدي ممدوح الليثي، بصفته مؤسس مدينة الإنتاج الإعلامي في الاحتفالية التي أقامتها المدينة بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها».

إشادة الليثي بالدور المهم لمدينة الإنتاج الإعلامي

وأشاد الليثي بالتكريم بالدور المهم لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأنها منارة للفن والإعلام المصري والعربي، ويستمر عطاؤها ورسالتها الإعلامية جيلًا بعد جيل.

وأوضح الليثي، أن والده أسهم بشكل كبير ومؤثر في تواجد هذا الكيان الإعلامي المهم، وكانت له رؤية ثاقبة في ضرورة تواجد كيان إعلامي يكون له دور مهم في دعم الفن والإعلام والثقافة والسينما في مصر والعالم العربي.