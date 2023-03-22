موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت وفقا للحسابات الفلكية

يتغير عيد الفطر المبارك على التقويم الميلادي كل عام بمقدار 11 يوما، بسبب الفروقات الموجودة بين نظامي التقويم القمري والشمسي، ولكن يتساءل الكثير عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم وتجتمع لجنة تحري الهلال لرؤية هلال شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية والذي يكون أول يوم فيه هو عيد الفطر المبارك.

استعدادات المسلمون مع الإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت

ويستعد المسلمون في الكويت مع معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت للإفطار مع الأقارب والأسر في أول يوم مع ارتداء ملابس العيد الجديدة والاستعداد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وإخراج زكاة الفطر قبل أداء هذه الصلاة، وتستعد النساء بشكل خاص عن طريق تنظيف المنزل وتزينه وإضافة الأضواء فيه بشكل أفضل وتعمل بعض السيدات على خبز البسكويت والكحك وعدة معجنات للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

السباق إلى التهاني بعد معرفة موعد عيد الفطر 2023 في الكويت

بعد معرفة موعد عيد الفطر 2023 في الكويت والذي سيوافق 21 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، يتسابق الأفراد إلى إرسال التهنئة عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتساب مع تجهيز العيدية، وإعطائها إلى الأطفال أو إلى الكبار في بعض الأسر.

تحضير الذبائج بعد معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت

وقبل معرفة موعد عيد الفطر المبارك 2023 في الكويت يحضر الأهل الذبائح حيث تلجأ الأسر المقتدرة إلى الذبح مرتين في العام مرة في عيد الفطر المبارك ومرة أخرى في عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي مباشرة بعد موسم الحج عند المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.