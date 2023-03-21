كيف روج أبطال فيلم هارلي للعمل السينمائي؟.. يعرض في عيد الفطر

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلم «هارلي» مع الفنانة مي كساب، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر رمضان المقبل.

محمد رمضان يكشف موعد عرض فيلم هارلي

روج الفنان محمد رمضان للفيلم بنشر صورة من كواليس فيلم «هارلي» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق: «ميعادنا في عيد الفطر مكاننا السينما ثقة في الله نجاح».

مي كساب تروج لفيلم هارلي

روجت مي كساب لفيلم «هارلي»، ونشرت صورة أخرى من كواليس الفيلم، وعلقت عليها قائلة، «دنيا من فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك مع الإستايلست الشاطره علا أشرف إستنونا ماكبير أحمد الخواجه كوافير فارس الهواري تسلم إيديكم»

أحداث فيلم هارلي

تدور أحداث فيلم هارلي في إطار تشويقي رومانسي، وينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن، ويجمع العمل بين مي عمر ومحمد رمضان، بعد النجاح الذي حققه الثنائي من خلال فيلم «آخر ديك في مصر» عام 2017 مع المخرج عمرو عرفه.

وقد استقرت الشركة المنتجة لفيلم هارلي على عرض العمل السينمائي خلال عيد الفطرالمبارك المقبل.