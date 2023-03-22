كل ما تريد معرفته عن نوة العودة.. تضرب البلاد ثاني أيام رمضان

18 نوة تضرب سواحل البلاد الشمالية، وسواحل محافظة الأسكندرية تحديداً، خلال فصل الشتاء، لكل نوة صفاتها وتأثيراتها على الطقس، في مختلف المحافظات، لذا يتم التحذير من أي نوة قادمة، ويعرفها الصيادون بعلامات يحفظونها.

وتعد نوة العودة وبرد العجوزة، التي تضرب سواحل الإسكندرية بداية من يوم الجمعة 24 مارس، الموافق الثانى من شهر رمضان المبارك، آخر نوات الشتاء التى يصاحبها عواصف وأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة، بحسب خبراء الأرصاد، الذين يحذرون من عدم تخفيف الملابس، إلا بعد انتهاء النوات الباردة واستقرار الطقس.

وتعد نوة العودة وبرد العجوزة، النوة التالية لنوة الشمس الكبرى وموعدها في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين وتتميز بأنها تكون مصحوبة برياح شرقية، ولا تكون ممطرة في معظم الأحيان.

ونوة العودة وبرد العجوزة آخر نوات البرد، حيث يتبعها بحسب إعلان هيئة الأرصاد الجوية، رياح الخماسين في 23 أبريل رياح الخماسين وتكون رياحا شرقية ساخنة، ترتفع فيها الحرارة وتنضج فيها الزروع والثمار.

ونوة العودة وبرد العجوزة، في تقويم نوات الأسكندرية، وبحسب إعلان هيئة الأرصاد الجوية، آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، ومن أهم سمات الطقس خلال النوة هبوب رياح شرقية، تكون غالبا شديدة البرودة، لذلك يطلق عليها الصيادون منذ القدم برد العجوزة، لتأثيرها الشديد فى الإنسان، بالإضافة إلى أن النوة أطلق عليها اسم العودة، لأنه يصاحبها هبوب الرياح الشديدة.