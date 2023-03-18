الأمطار تضرب 5 محافظات في «نوة الشمس».. اعرف الأماكن

شهدت مدن الوجه البحري والبحر المتوسط اليوم السبت أمطارا متفاوتة الشدة شديدة على مدينة الإسكندرية بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة الماضية.

واستمرت الأمطار لساعات اليوم السبت في محافظة الاسكندرية وكفر الشيخ فيما انخفضت حدة الأمطار في محافظات الدقهلية والبحيرة وشمال سيناء، وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

رفع مياه الأمطار في الاسكندرية

ونجحت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية في رفع مياه أمطار الإسكندرية اليوم التي ضربت المدينة منذ فجر اليوم واستمرت حتى الظهيرة مع استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظة.

وتجمعت مياه الأمطار في أحياء العامرية أول والعامرية ثان وحي العجمي ونطاق وسط وشرق المحافظة بشكل كبير فيما شهدت باقي المناطق أمطار متوسطة ومنخفضة نجحت سيارات المحافظة وشركة الصحي في رفعها.

أمطار غزيرة علي كفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ اليوم السبت اضطراب حركة الملاحة والصيد في البحر المتوسط بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى وسقوط أمطار غزيرة علي بعض مدن المحافظة.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ ارتفاع موج البحر وتجاوزه 3 أمتار في بعض المناطق مع انخفاض درجات الحرارة وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

أمطار كثيفة وغيوم في المنصورة

وفي المنصورة انتشرت السحب الكثيفة والغيوم في السماء بالتزامن مع سقوط أمطار كثيفة على أرجاء محافظة الدقهلية، بالتزامن مع عودة انخفاض درجات الحرارة ونوة الشمس الكبري.

ورفعت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ بحسب بيان صادر عنها مع اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار مع تجمعها بالشوارع والميادين.

أمطار على شمال سيناء والبحيرة

وفي محافظة شمال سيناء شهدت مدن العريش والشيخ زويد ورفح سقوط أمطار متوسطة بشكل مفاجئ ظهر اليوم السبت، مع انتشار الغيوم واختفاء شمس النهار بشكل تام.

وقال المرصد المناخي بمدينة العريش في بيان له إن درجات الحرارة سجلت انخفاضا ملحوظا، ووصلت درجات الحرارة بعد ظهر اليوم إلى 14 درجة مئوية، منخفضة عن أمس بمعدل 5 درجات على الأقل.

في البحيرة شهدت بعض المدن والقرى تساقط الأمطار بشكل خفيف لم تستمر طويلاً، فيما حذرت محافظة البحيرة المواطنين من احتمالية سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.