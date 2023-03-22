المتحدث الإقليمي للاتحاد الأوروبي لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تدعم تركيا بـ6 مليارات يورو وسوريا بـ980 مليونا

قال لويس بوينو، المتحدث الإقليمي للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد استجاب فور وقوع كارثة زلزال فبراير لدعم سوريا وتركيا من واجب أخلاقي وإنساني، وقدم أقصى ما لديه لهذه المناطق المتضررة، وبلغ حجم المساعدات 7 مليارات يورو، 6 مليارات لتركيا ونحو 980 مليونا لسوريا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني في برنامج «منتصف النهار» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الكارثة وقعت بعد سنوات من الحرب في سوريا فزادت من معاناتهم، إضافة إلى المناطق المتضررة في تركيا والتي يسكن في بعضها لاجئون سورين أيضا.

10 مانحين دوليين

وذكر أن هناك دعم إضافي من نحو 10 مانحين دوليين لصالح الشعبين السوري والتركي، خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده، ونحتاج للمزيد من المانحين لكن هذه مجرد خطوة أولى تمكننا من تقديم خدمات أساسية للشعبين.

ولفت إلى أن مؤتمر المانحين ليس قاصرا فقط على رفع آثار كارثة الزلزال، لكن هو يستهدف دعم الشعبين على المدى البعيد، ورغم الاستجابة السريعة للاتحاد الأوروبي كانت هناك صعوبات لوجستية بخاصة في سوريا لإيصال الدعم بسبب الوضع السياسي فيها.

الاتحاد الأوروبي ومصر

وأشار إلى أن الأموال المخصصة لتركيا لتغطية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، والتقييم الأولي للأضرار تجاوز 100 مليار دولار أمريكي، مع الكثير من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العامة والمباني السكنية، مضيفًا أن الأموال المخصصة لسوريا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم التعافي المبكر والصمود.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع السلطات المصرية بشكل مستمر، نظرًا لأنها دولة لها دور رئيسي في المنطقة، خاصة في مجابهة الأزمات، ونتواصل باستمرار من أجل تقديم الدعم.