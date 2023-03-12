أزمة عالمية متوقعة في محصول فول الصويا بسبب الأرجنتين

من المتوقع أن تشهد الأيام المقلبلة أزمة حادة في المعروض من منتج فول الصويا نتيجة موجة الجفاف الحادة وغير المسبوقة التي ضربت الأرجنتين التي تعد ضمن كبار المنتجين.

أكبر مورد للصويا

وتعد الأرجنتين أكبر مورد لطحين فول الصويا الذي يستخدم كغذاء للماشية، وزيت الصويا للطهي والوقود الحيوي، كما أنها تعتبر ثالث أكبر مورد للذرة، وتعتمد بيونس آيرس على عائدات تصدير هذه المنتجات لدعم الموارد الدولارية لديها.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» فقد ارتفعت أسعار فول الصويا فوق 15.1 دولارًا للبوشل (27 كيلو تقريبا) في مارس الجاري، واقتربت من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 15.55 دولارًا في 13 فبراير، حيث أثر المستثمرون على توقعات العرض والطلب.

توقعات وزارة الزراعة

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل محصول فول الصويا في البرازيل إلى 153 مليون طن متري في موسم 2022/23.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تخفض الوزارة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الأرجنتين بسبب أسوأ جفاف واجهته البلاد منذ 60 عامًا على الأقل، أيضًا، من المقرر أن يظل الطلب من الصين قويًا بعد رفع الضوابط القاسية للوباء.

تداعيات الجفاف الطويل

وامتدت موجة الجفاف لفترة طويلة للغاية، وتسببت في وقوع سلسلة من الكوارث المرتبطة بالمحاصيل الزراعية، حيث أدت إلى تلف محصول قمح العام الماضي، ومحاصيل الصويا والذرة نتيجة الحرارة في العام الحالي، وهو ما يثير المخاوف من إفلاس المزارعين في الأرجنتين مستقبلاً.

وتتوقع «تريدينج إيكونوميكس» تداول فول الصويا عند 14.83 دولار بنهاية الربع الجاري، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، كما تتوقع التداول عند 13.89 في غضون 12 شهرًا.