باحثة سياسية لـ«القاهرة الإخبارية»: توقعات برفع بنك إنجلترا الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه المقبل

قالت الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية عزة الزفتاوي، إن هناك عوامل شكلت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا، خلفت تداعيات سلبية على المستوى المعيشي للبريطانيين، هذه العوامل بدأت مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت خلال مداخلة من لندن لـ«القاهرة الإخبارية»، أن البريطانيين والمحللين، يتجه إلى اتهام الحكومة البريطانية بأنها لم تتخذ الإجراءات المتوقعة لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، التي لم تمر ببريطانيا منذ 40 عاما.

بريطانيا والأزمة الروسية الأوكرانية

لفتت إلى أن هناك عاملا مهما، وهو تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو العامل المسيطر على خطاب الحكومة البريطانية في تحليل أسباب التضخم، ففي فبراير الماضي وقع نقص حاد في بعض المواد الغذائية في بريطانيا بخاصة مواد «طبق السلطة»، وأرجعت الحكومة السبب إلى سوء الأحوال الجوية في بعض الدول التي تورد لبريطانيا هذه الخضروات.

بريطانيا ومواجهة الأزمة

أشارت إلى أن الحكومة البريطانية تحاول بعدد كبير من الإجراءات مواجهة هذه الأزمة، جيرمي هونت وزير الخزانة البريطاني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة رصدت 94 مليار إسترليني خلال عامين لمواجهة الأزمة، وتأمل في الموازنة الجديدة أبريل المقبل تقويض معدلات التضخم، وهناك توقعات أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه المقبل.