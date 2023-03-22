مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: خط الغاز الجديد انتصار روسي على أمريكا

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن هناك ملفات عديدة، ناقشها الرئيس الصيني مع نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الأيام الـ3 الماضية.

الصين بجانب روسيا

وتابع بأن الرئيس الروسي التقى نظيره الصيني شي جين بينج، لساعات عديدة، وأكد بوتين لنظيره عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية التي تجمع بين البلدين، أما الخبراء فاستنتجوا أن الرئيس الصيني أثبت الآن وقوف بلاده إلى جانب روسيا وأن المشروع الأمريكي في عزل روسيا جرى إفشاله.

خطوط مع الصين

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن روسيا الآن حققت نصرا على الولايات المتحدة الأمريكية حسب قراءة الخبراء بطبيعة الحال من خلال إنشاء مشروع أنابيب الغاز الجديد «قوة سيبيريا 2» مع الصين، و«خط نوردستريم 2» الذي أنشأته روسيا مع ألمانيا خلال السنوات الماضية جرى ضربه من قبل الولايات المتحدة نتيجة الضغط الأمريكي على ألمانيا للابتعاد عن هذا الخط.