خطة قناة «مصر قرآن كريم» في رمضان 2023.. اسمع أصوات القراء بحناجرهم الذهبية

كشف المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خطة قناة «مصر قرآن كريم»، والتي تأتي عبر تردد 11862 رأسي، في شهر رمضان الكريم، والتي حملت مفاجآت عدة للجمهور.

وقال حسام صالح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنّ: «القناة خلال شهر رمضان تذيع مختلف التلاوات لتختم المصحف مرة كل يومين.. بمعنى أن النهاردة بعد صلاة العشاء وحتى الفجر تذيع أول سبعة أجزاء، وبعدها تذيع ثمانية أجزاء حتى عشاء غدًا.. يعنى 15 جزءا».

قراءات نادرة وتسجيلات لم تظهر من قبل

وأضاف حسام صالح: «يليها في اليوم التالي إذاعة الـ15جزء التاليين وهكذا حتى آخر رمضان إن شاء الله.. لو حضرتك عندك موعد ثابت للقرآن في يومك، تقدر تقرأ وتتابع مع القناة»، موضحًا أبرز ما تتميز به القناة بقوله: «كل الأصوات على القناة أصوات القراء المصريين بحناجرهم الذهبية والآيات مكتوبة بخط واضح ويذاع المصحف المرتل والمجود وكذلك قراءات نادرة وتسجيلات لم تظهر من قبل كما تظهر معاني الكلمات الصعبة في الآيات المختلفة بخلاف ظهور البرنامج اليومي في شريط الأخبار أسفل الشاشة».

تفاصيل استخدام التطبيق الإلكتروني للقناة

وكشف عن وجود تطبيق إلكتروني خاص بالقناة، ما يسمح للجمهور بمتابعة القناة في أي وقت: «افتح الاستور على جوجل أو أبل ودور على تطبيق اسمه (مصر قرآن كريم).. نزل التطبيق.. وشغله.. التطبيق سمعي وليس مرئي وبسيط وخفيف والغرض منه التسهيل علينا جميعًا.. هتلاقي التطبيق يبدأ براديو (مصر قرآن كريم) وده عبارة عن البث الصوتي المباشر لما يذاع على قناة التلفزيون.. تقدر تشغل الراديو وتسمع أو تدخل على القراء المختلفين وتختار منهم وكذلك تختار طريقة القراءة والسورة الراغب في قراءتها وفي الحالة دى تقدر تقرأ من المصحف وتخلى صوت القارئ في سماعة بتسمع منها أو سماعة الجهاز.. هو شهر القرآن وتقدر تخصص أوقاتك كما ترى وكما تشاء».