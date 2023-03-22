أهالي طلاب أكاديمية الشرطة يوجهون التحية للرئيس السيسي: «رفعت راسنا»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه التحية لأهالي طلاب أكاديمية الشرطة، خلال جولته، وبادله التحية أحد الأهالي قائلًا: «كمل.. وإحنا وراك.. ربنا معاك».

سيدة لرئيس الجمهورية: «الله يجعل لك في كل خطوة تمشيها ألف سلامة»

ووجّهت إحدى السيدات التحية للرئيس السيسي، خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، في تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز، قائلة له: «الله يجعل لك في كل خطوة تمشيها ألف سلامة، وربنا يبارك في أولادك ويجعله شهر مفترج عليك وعلى حبايبك، ورمضان كريم عليك وعلى مصر كلها».

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أحد الأطفال

فيما وجّه أحد الأهالي رسالة إلى رئيس الجمهورية خلال جولته قائلًا: «رفعت راسنا فوق، وقضيت على المحسوبية، أنا عن نفسي ماكنتش هقدر أدخل ابني الشرطة، لولا ذلك، شكراً يا ريس».

كما حرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أحد الأطفال قبل مغادرته مقر أكاديمية الشرطة.