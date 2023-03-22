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الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان في اتصال هاتفي

كتب:

محمد عيسى
08:39 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إذ أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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