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أنا والقناع الحلقة 1: غادة عادل تتحدث عن اتهام روبي لها بالسرقة

كتب:

أحمد حسين صوان
09:03 م | الأربعاء 22 مارس 2023
غادة عادل

غادة عادل

ينطلق برنامج أنا والقناع الحلقة 1، الذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، مساء اليوم عبر قناة الحياة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما سيُعرض عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتحل غادة عادل ضيفة على البرنامج.

وظهرت غادة عادل في برنامج أنا والقناع الحلقة 1، وهي تتحدث عن العديد من القضايا الشائكة الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، لعل أبرزها الحديث عن شعورها بعد وفاة والدتها خلال طفولتها، وكذلك رد فعل بعد ما زواج والدها وأصبح لها «زوجة أب».

رد فعل ابن غادة عادل بعد رقصها في ابن القنصل

وتتحدث غادة عادل، في أنا والقناع الحلقة 1، المُقرر عرضها بعد قليل، عن رد فعل ابنها بعد رقصها في فيلم «ابن القنصل»، وكذلك عن مشاعرها بعد انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، وكذلك فترة تناولها للمهدئات.

غادة عادل تدخل في نوبة بكاء

ويتطرق برنامج أنا والقناع الحلقة 1، عن اتهام روبي لغادة عادل، بسرقة دورها في مسلسل «الميزان»، حيث تتدخل «غادة» في نوبة بكاء، وذلك حسبما ظهر في البرومو الدعائي للبرنامج.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.