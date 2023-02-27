انتهاء تصوير فيلم «البطة الصفرا».. بطولة غادة عادل و«توتا»

انتهى المخرج عصام نصار، من تصوير فيلمه الجديد «البطة الصفرا»، الذي يلعب بطولته محمد عبد الرحمن «توتا»، وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد ابرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

دخول فيلم البطة الصفرا مرحلة المونتاج

ودخل الفيلم مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيتم تحديده لاحقا، وكان الفيلم قد تم تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومن إنتاج المنتج رامي السكري ومدير التصوير أحمد عبدالقادر ومهندسة الديكور مروة عامر ومهندس صوت زياد عزت واستايلست نيرة دهشورى، ومنتج فني شادي سلامة.

ويشارك في إنتاج العمل السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي، بالإضافة إلى المنتجين كريم السكري و حامد مصطفي.

كما يشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف منهم النجم القدير صلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري، بالإضافة للنجم عمرو رمزي، ويارا عزمي.