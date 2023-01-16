غادة عادل تكشف مصير فيلم «أهل الكهف»: استئناف التصوير بعد رمضان

انتهى صناع فيلم «أهل الكهف» من تصوير عدد كبير من المشاهد الخاصة بالعمل ولكن يتبقى لهم جزء من التصوير لم ينطلق تصويره حتى الآن ولم يتم إعلان أي تفاصيل خاصة بموعد التصوير.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة غادة عادل إحدى بطلات العمل عن أن باقي المشاهد المتبقية من العمل تم الاتفاق على أن يتم تصويرها بعد الانتهاء من شهر رمضان الكريم.

غادة عادل تتحدث عن فيلم أهل الكهف

وكشفت غادة عادل أن المخرج عمرو عرفة هاتفها وأخبرها بهذا الأمر، وستكون هناك جلسة بينهم للاتفاق على كل التفاصيل كما أن المشاهد المتبقية ليست كثيرة.

وتابعت أنها سعيدة بالمشاركة في هذا الفيلم لأنه سيكون واحدا من الأعمال الفنية المهمة، خاصةً مع مشاركة هذه المجموعة الرائعة من الفنانين في عمل واحد.

يذكر أن فيلم «أهل الكهف» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم خالد النبوي ومحمود حميدة ومحمد فراج وغادة عادل وريم مصطفي ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد وعدد أخر من الفنانين.