محمود التوني: شبكة تليفزيون الحياة تتصدر تريند تويتر في أول أيام إذاعة صلاتي العشاء والتراويح من «الحسين»

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الإذاعة الحصرية لصلاتي العشاء والتراويح، في أولى أيامها، من مسجد الإمام الحسين.

وقال محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن النجاح في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصري، الذي يحب المدرسة المصرية في التلاوة.

وأعلن التوني أن إذاعة صلاتي العشاء والتراويح يوميا، يأتي في إطار التطوير الكبير، الذي تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيله.

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية في التلاوة، وفي مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبدالفتاح الطاروطي وأحمد تميم المراغي.