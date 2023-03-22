قناة الحياة تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:40 م | الأربعاء 22 مارس 2023 صلاة العشاء من مسجد الحسين تعرض قناة الحياة شعائر صلاتي العشاء والتراويح، بصوت كبار القراء، من مسجد الإمام الحسين، يوميا. اقرأ المزيد: محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة: إذاعة صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على الهواء مباشرة الشيخ أحمد نعينع: أشارك في شعائر رمضان المذاعة حصريا على قناة الحياة من مسجد الحسين الشيخ تميم المراغي: نقل التراويح حصري لقناة الحياة لأول مرة من مسجد الحسين بدء التوافد على مقرأة كبار القراء برواية حفص في مسجد الإمام الحسين قناة «الحياة» تقدم بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين يوميا في رمضان قناة «الحياة» تقدم بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين يوميا في رمضان مسجد الحسين العشاء التراويح بقلم محمد عزالدين