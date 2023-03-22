خالد يوسف يكشف لـ قناة الحياة كيف أقنع محمد منير بغناء تتر «سره الباتع»

كشف المخرج خالد يوسف، مخرج ومؤلف مسلسل «سره الباتع»، تفاصيل إقناعه المطرب الكبير محمد منير، بغناء تتر المسلسل، قائلا: «مجرد ما سمع اللحن وافق».

رد فعل محمد منير

وأضاف «يوسف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بمجرد سماع الكينج محمد منير للحن تتر المسلسل من وليد سعد، ومشاهدة المشاهد التي سيضع عليها الأغنية داخل المسلسل وفي التتر، وافق.

ولفت أنه يتبقى له يومان فقط للانتهاء من تصوير المسلسل، متابعا: «اليوم سيكون هناك تصوير، وغدا إجازة، وسيتم تصوير اليوم الأخير بعد غد».

مسلسل سره الباتع

ويضم مسلسل «سره الباتع» عددا كبيرا من نجوم الفن من الوطن العربي، أبرزهم: حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.