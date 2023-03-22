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موعد برنامج أنا والقناع على قناتي الحياة وسي بي سي في رمضان 2023

كتب:

أحمد حسين صوان
08:43 م | الأربعاء 22 مارس 2023
برنامج أنا والقناع

برنامج أنا والقناع

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد برنامج أنا والقناع على قناتي الحياة وسي بي سي في رمضان 2023، والذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وتُحاور فيه عددا كبيرا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

موعد عرض أنا والقناع على سي بي سي

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، اعتبارًا من اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليُعرض بعدها بساعتين على قناة سي بي سي، أي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

نار الحقيقة ولا جنة القناع؟

وقالت منى عبد الوهاب، في البرومو الدعائي لبرنامج أنا والقناع: «الوشوش مش تفاصيل وملامح، دي سطور وحكايات، في رحلة سككها مجهولة بتفرض علينا السؤال، الاختيار ولا المفروض.. الرضا ولا النكران.. القاعدة ولا الاستثناء.. لما يبقى الاستسلام في في معركة الاضطرار.. ولما نفقد قدرتنا على الاختيار.. لما نرفض الوضوح.. ونرضى بالزيف والخداع.. يبقى السؤال الأهم نار الحقيقة ولا جنة القناع؟».

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.