يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد برنامج أنا والقناع على قناتي الحياة وسي بي سي في رمضان 2023، والذي تُقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وتُحاور فيه عددا كبيرا من الفنانين، وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

موعد عرض أنا والقناع على سي بي سي

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، اعتبارًا من اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليُعرض بعدها بساعتين على قناة سي بي سي، أي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

نار الحقيقة ولا جنة القناع؟

وقالت منى عبد الوهاب، في البرومو الدعائي لبرنامج أنا والقناع: «الوشوش مش تفاصيل وملامح، دي سطور وحكايات، في رحلة سككها مجهولة بتفرض علينا السؤال، الاختيار ولا المفروض.. الرضا ولا النكران.. القاعدة ولا الاستثناء.. لما يبقى الاستسلام في في معركة الاضطرار.. ولما نفقد قدرتنا على الاختيار.. لما نرفض الوضوح.. ونرضى بالزيف والخداع.. يبقى السؤال الأهم نار الحقيقة ولا جنة القناع؟».