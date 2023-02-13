السلطات الروسية تكشف تفاصيل زلزال «جزر الكوريل».. 5.8 درجة بمقياس ريختر

كشفت السلطات الروسية، تفاصيل الزلزال الذي ضرب «جزر الكوريل»، المتنازع عليها مع اليابان، وقالت إن مصدر الزلزال وقع على عمق 101 كيلومتر.

وكان مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب «جزر الكوريل».

وفي وقت لاحق، قال فرع «خدمة الجيوفيزيائية الموحدة»، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزال «جزر الكوريل»، بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.

مركز الزلزال وقع على بعد 59 كيلومترا جنوب «جزيرة الكوريل»

وأشار الفرع إلى أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ بالقرب من «جزر الكوريل»، موضحا أن مركز الزلزال وقع على بعد 59 كيلومترا جنوب «جزيرة الكوريل» غير المأهولة.

عدم الشعور بالزلزال في جزيرة إيتوروب

وأوضحت رئيسة محطة الزلازل «يوجنو ساخالينسك»، إيلينا سيمونوفا، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عدم الشعور بالزلزال في «جزيرة إيتوروب»، إحدى الجزر الـ 4 من «الكوريل».

وكان مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، قال في وقت سابق من اليوم، عبر موقعه الإلكتروني، إن زلزال «جزر الكوريل» وقع على مسافة 328 كم شمال شرق «كوريلسك» بالشرق الأقصى الروسي و677 كيلو متر شرق «يوزهنو-ساخالينسك»

وفي 8 فبراير الجاري، ضربت هزة ارضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، «جزر الكوريل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.