كارثة اجتماعية تثير القلق في اليابان.. تحذير رسمي من «اختفاء الدولة قريبا»

حذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من اختفاء دولة اليابان من الموجود، بعد انخفاض أعداد المواليد لمستوى قياسي، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة، لزيادة أعداد المواليد، بحسب «روسيا اليوم».

اليابان ستختفي من الوجود

وتحدث النائب في مجلس الشيوخ والوزير السابق، الذي يعمل مستشار حاليا لكيشيدا، ماساكو موري، مؤكدا للتصريحات السابقة، بأن اليابان ستختفي من الوجود، لافتا إلى ضرورة العمل على إبطاء الانخفاض السريع في معدل المواليد، الذي يهدد شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد في البلاد.

وأضاف مستشار كيشيدا، أنه لو استمرت الأمور على هذا النحو، فإن البلاد ستختفي، والأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة، هم من سيواجهون ضررا جسيما، وحجم المأساة التي سيواجها هؤلاء الأطفال، ستكون كبيرة.

معدل المواليد ينخفض بسرعة خيالية

وقال موري: «إن معدل المواليد ينخفض بسرعة خيالية، والمأساة أن الأطفال الذين يولدون الآن سيكونون في مجتمع مشوه، لا يمتلك القدرة على العمل».

وأشار إلى أنه إذا لم يتم فعل أي شيء لحل الأزمة وبسرعة، فسيكون هناك «انهيارا لنظام الضمان الاجتماعي»، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك جنود لقوات الدفاع الذاتي لتحمي البلاد.

يذكر أنه في عام 2022، توفى ضعف عدد الذين ولدوا في اليابان، بما يعادل رقميا 800 ألف ولادة إلى 1.58 مليون حالة وفاة، وهذه ليست أولى السنوات التي يتجاوز فيها عدد الوفيات في اليابان، عدد المواليد.