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الفنانة غادة عادل لقناة الحياة: «أنا خجولة وعيني بتفضحني.. والطيبة مش تهمة»

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:31 م | الأربعاء 22 مارس 2023
غادة عادل

غادة عادل

قالت الفنانة غادة عادل، إنها لا ترى الطيبة تهمة، «يا ريت الطيبة اتهام وأنا لم أطلق على نفسي صفة الطيبة».

وأضافت خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»، «فيه ناس بتفتكر إن الطيبة شيء سيئ، وأنا مقدرش أقول على نفسي طيبة، ولا أقدر أضايق حد».

ليست بارعة في ارتداء الأقنعة

وتابعت أنها تختار الابتسامة في حالات الحزن والغضب، أو الخوف أو أي شعور آخر، «كثيرا ما فشلت في إخفاء حزني ولست موفقة في ارتداء الأقنعة وعيني تفضحني».

شخصية خجولة

واستطردت: «كتير أما أبقى في مناسبة وحد يجيلي ويقولي إنك مش مبسوطة وبتتظاهري بالسعادة، ولكن أنا مش شاطرة إطلاقا في لبس الأقنعة رغم حبي الحقيقي لها، وأنا أصلا شخصية خجولة، عشان كدا دايما شعري بيكون على وجهي وكأني بستخبى».

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