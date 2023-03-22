شنط قماش تحمل تاريخ البلد.. صنع منتجات صديقة للبيئة بأيادٍ مصرية خالصة

شنط قماش وأطباق بديلة للبلاستيك، منتجات مصرية صديقة للبيئة، تهدف للحد من التغيرات البيئية وتوعية الناس بمخاطر البلاستيك، فما الدور الذي تلعبه مبادرة «بانلاستيك» لحماية البيئة وتوعية الناس.. وما الحملات التوعوية التي تؤسسها المبادرة؟

هذا ما يكشفه أحمد ياسين، مؤسس شريك مبادرة «بانلاستيك» لـ«الوطن».

منتجات بديلة للبلاستيك

المبادرة تعمل على تصنيع منتجات بيئية بديلة للبلاستيك أحادي الاستخدام، منها شنط قماش بديلة للشنط البلاستيكية بأشكال مختلفة وجذابة، لتسر عين الناظرين، وتشجيع الناس على شرائها، وتوعيتهم بمخاطر البلاستيك، لافتا إلى كتابة بعض العبارات أو الصور أو الرموز الفرعونية، لأن المصريين القدماء لم يستخدموا البلاستيك، بالإضافة إلى أطباق بديلة للبلاستيك، يتم صناعتها من قصب السكر المصري.

بنسبة 85% صناعة مصرية

أوضح مؤسس شريك مبادرة «بانلاستيك»، أن 85% من المنتجات مصرية الصنع، مع منتجات غير مصرية بنسبة قليلة، محاولين تقليلها لخفض نسبة البصمة الكربونية، مشيرا إلى أن كل المنتجات يتم صناعاتها بأيادي سيدات مصريات، لإعطائهن فرصة للعمل وتحسين المناخ.

ونوه «ياسين»، بأن المبادرة متوسعة غير مقتصرة على صناعة منتجات صديقة للبيئة فقط، بل تعمل على تنظيف الشواطئ المصرية بالإسكندرية، وتوعية الناس بالمخاطر الناجمة عن البلاستيك، موضحا أن المبادرة تنظم حملات في الصيف لتوعية طلاب المدارس بكيفية استخدام البلاستيك، وتصميم منهج تعليمي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لترسيخ مفاهيم وأضرار البلاستيك والتغيرات المناخية.

دعم وزارة البيئة لمبادرة بانلاستيك

ولفت إلى أن وزارة البيئة تقدم كل سُبل الدعم للمبادرة، سواء من خلال توصيلهم بالجهات المعنية، أو التسويق للمنتجات عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي والتصريحات، والعمل تحت مظلة حكومية.