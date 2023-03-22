موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 في محافظة الغربية

يتطلع الكثير من المواطنين بقرى ومدن ومراكز محافظة الغربية، إلي معرفة موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان رمضان المبارك 2023، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طنطا، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم بمحافظة الغربية

وبحسب ما جاء في إمساكية شهر رمضان 2023، المعلنة من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن موعد اذان المغرب، لمحافظة الغربية، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان 2023، سيكون في تمام الساعة 6:09 مساء وعدد ساعات الصيام 14 ساعة.

مواقيت الصلاة في أول يوم لشهر رمضان بمحافظة الغربية

وكانت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أعلنت عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس، والامساكية الخاصة بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية.

السحور: 2:09 صباحا.إمساك: 4:09 صباحا.الفجر: 4:29 صباحا.الشروق: 5:57 صباحا.الظهر: 12:03 مساءً. العصر: 3:31 مساءً.المغرب: 6:09 مساءً. العشاء: 7:27 مساء.وعدد ساعات الصيام 14 ساعة.