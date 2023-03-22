تفاصيل إصابة 5 في تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي أعلى الطريق الأوسطي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لخطورة حالتهم.

إخطار للشرطة

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة مفاده بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويجري رجال المباحث، عمل التحريات وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إرشادات للسائقين أثناء القيادة

في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وجه اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.